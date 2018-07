Es ist schön, dass auch Linde mal wieder etwas von sich hören lässt. Am Dienstag gab das Unternehmen ein Update im Hinblick auf den geplanten Zusammenschluss mit Praxair. Dabei ging es nicht direkt um den Zusammenschluss an sich, sondern um den Verkauf von Linde-Aktivitäten in Nord- und Südamerika, die im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit Praxair stehen. Konkret soll es um das "gesamte US-Bulkgeschäft von Linde und das Linde-Geschäft in Brasilien, Kanada und Kolumbien" gehen. Hierbei geht ... (Peter Niedermeyer)

