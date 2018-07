Köln (ots) - Die Home Instad Seniorenbetreuung zeigt sich erfreut über den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Leistungen der Pflegeversicherung auch für Betreuungsdienste zu öffnen. "Hilfebedürftige Menschen benötigen mehr als die reine Grundpflege und medizinische Pflegeleistungen. Nämlich Zeit und Zuwendung. Aktivierende Maßnahmen, wie Vorlesen, Gedächtnistraining, Spazierengehen und auch hauswirtschaftliche Leistungen gehören genauso zum Wohlbefinden. Mit seiner Initiative entlastet Spahn pflegende Angehörige und Pflegefachkräfte ambulanter Dienste gleichermaßen und respektiert den Wunsch von über zwei Millionen alter Menschen", so Jörg Veil, Geschäftsführender Gesellschafter von Home Instead Seniorenbetreuung und Vorsitzender des Bundesverbands der Betreuungsdienste (BBD).



Ein kürzlich abgeschlossenes Modellprojekt, welches Leistungen von Pflege und Betreuung eng miteinander verknüpft hat, ergab, dass sich der geistige und körperliche Zustand von hilfebedürftigen Menschen recht zügig positiv verändern kann.



"Bundesminister Spahn stellt mit seinem Vorhaben das Wohlbefinden alter Menschen in den Vordergrund und Pflege- und Betreuungsleistungen auf eine gleichwertige Stufe. Das wird das Gesicht des Alterns zukünftig positiv verändern. Als Bundesverband der Betreuungsdienste (BBD) fordern wir bereits seit mehreren Jahren eine Pflegekassenzulassung auch für gewerbliche Betreuungsdienstleister" so Veil.



Über Home Instead Seniorenbetreuung:



Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und gehört heute mit über 1.000 Standorten auf vier Kontinenten zu den größten Partnersystemen im Seniorenmarkt. Die Alltagsbegleiter von Home Instead ermöglichen, dass hilfs- und pflegebedürftige Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung führen können. Im Jahr 2008 in Köln gestartet, gibt es derzeit bereits über 90 eröffnete Betriebe im gesamten Bundesgebiet. Innerhalb dieses Jahres wird der 100. Standort in Deutschland eröffnet werden. https://www.homeinstead.de/



Über den Bundesverband der Betreuungsdienste (BBD):



Der Bundesverband der Betreuungsdienste e.V. (BBD) versteht sich als Interessensvertretung für Betreuungsdienste. Im BBD sind über 100 Unternehmen organisiert, die Betreuungsleistungen für hilfs- und pflegebedürftige Menschen erbringen. Einen Schwerpunkt bilden die Seniorenbetreuung sowie die Entlastung pflegender Angehöriger. Mit ihrem Angebot an rein nicht-medizinischen Leistungen verstehen sich die im BBD organisierten Betreuungsdienste als Ergänzung des klassischen Pflege- und Betreuungsangebots durch die ambulanten Pflegedienste. https://bbd.care/



