von Florian Westermann, Euro am Sonntag Ein unerwartet frühes Aus ereilte den Fußball-Weltmeister Deutschland beim Turnier in Russland. Das Finale bestreiten nun Mitfavorit Frankreich und - ziemlich überraschend - die kleine Kickernation Kroatien. In der Unternehmenswelt aber bleibt Deutschland Spitzenreiter. In keinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...