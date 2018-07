Sterigenics kommt mit fortgesetzten Investitionen in die weltweite Expansion seines Netzes dem steigenden Bedarf seiner Medizintechnik- und Pharmakunden nach

Sterigenics, ein Sotera Health-Unternehmen und führender globaler Anbieter von einsatzkritischen Sterilisationslösungen und kompetenten Beratungsdiensten, gab heute bekannt, dass es mit dem Bau einer neuen Anlage in Markham Vale North in Chesterfield/Derbyshire, Großbritannien, begonnen hat. Die Anlage wird die Präsenz von Sterigenics in Europa erheblich erweitern und dazu beitragen, den wachsenden Sterilisationsbedarf seiner Kunden zu befriedigen und die im Motto Safeguarding Global HealthTM"zum Ausdruck gebrachte Mission des Unternehmens unterstützen.

Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist für das vierte Quartal 2018 geplant. Zur Anlage gehört auch die Installation einer hochmodernen Gammabestrahlungsanlage vom Typ Nordion JS10000 mit integrierter Forschungsschleife. Die neue 60.000 Quadratfuß große Werk erweitert die Kompetenzen des Unternehmens in Großbritannien um die Möglichkeit der Gamma-Sterilisation und ergänzt damit die bestehende Ethylenoxid (EtO)-Anlage von Sterigenics in Somercotes/Derbyshire.

"Sterigenics hat sich dem Ziel verschrieben, der weltweit führende Anbieter von Sterilisationsdiensten zu werden und in Zusammenarbeit mit seinen Kunden, Gefahrenquellen für die menschliche Gesundheit zu beseitigen", so Philip Macnabb, President von Sterigenics. "Wir investieren weiter in unser globales Netzwerk, um die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach Gamma-Bestrahlungskapazitäten zu erfüllen. Die Gamma-Sterilisation ist ein entscheidender Schritt im Produktentwicklungsprozess dieser Unternehmen. Mit unserem neuen Standort in Markham Vale können wir unsere europäischen Kunden, insbesondere im Medizintechnologie- und Pharmabereich, besser betreuen und sie dabei unterstützen, erfolgreich innovativ tätig zu sein."

Die neue Anlage bietet Routine-Gamma- (GammaStat schnelle Prozessvalidierung) sowie Laboruntersuchungsdienste im nahegelegenen Somercotes über den Nelson Labs-Geschäftsbereich des Unternehmens. Der Standort erweitert die Gesamt-Gamma-Bestrahlungskapazität von Sterigenics in Europa und ergänzt die bestehenden Gamma-Bestrahlungsanlagen in Belgien und Italien.

"Unser Standort Markham Vale North ist für die Betreuung unserer europäischen Kunden strategisch günstig gelegen", so Adrian Wye, Director, UK Operations. "Durch seine hervorragende Lage im Herzen des britischen Autobahnnetzes ist der Standort optimal für die Lieferkettenlogistik gewählt. Und die Hightech-Kompetenzen der Anlage sorgen dafür, dass die für einen schnellen Vertrieb der Produkte auf dem Markt erforderlichen Durchlaufzeiten gewährleistet werden."

Um der wachsenden Nachfrage nach Sterilisationsdiensten in vielen Teilen der Welt nachkommen zu können, investiert Sterigenics in größerem Ausmaß in Technologie und erweitert seine Gamma-Strahlen- und Ethylenoxid (EtO)- Sterilisationskapazitäten überall in seinem globalen Netz. Im August 2017 stellte das Unternehmen eine bedeutende Erweiterung seines Forth Worth-Standorts fertig, im Rahmen derer zusätzlich Gamma-Bestrahlungs-Kapazität eingerichtet und der Gesamtdurchsatz im Bereich der Sterilisation gesteigert wurde. Im Juni 2017 schloss das Unternehmen ein Projekt ab, das eine erheblich Steigerung des Durchsatzes am Standort West Memphis im US-Bundesstaat Arkansas erreichte, und im Jahr 2015 eröffnete es eine umfangreiche Erweiterung seines Standorts in Gurnee im US-Bundesstaat Illinois. Außerdem erweitere Sterigenics in jüngster Zeit seine EtO-Anlagen in Ontario, Kalifornien, in Costa Rica und in Wiesbaden. Weitere Bekanntgaben werden voraussichtlich bald folgen.

Über Sterigenics: Sterigenics ist ein weltweit führender Anbieter von einsatzkritischen Sterilisationslösungen und kompetenten Beratungsdiensten. Seine 1.600 Ingenieure, Wissenschaftler und Sicherheitsspezialisten bieten umfassende Kenntnisse zu Gamma-, EtO-, Ebeam- und Röntgensterilisationsverfahren für die Branchen Medizinprodukte, Pharmazeutika, Lebensmittels- und Gewerbesicherheit sowie Hochleistungsmaterialien. Sein Netz von 46 Einrichtungen in 13 Ländern bringt seine Dienste in die Nähe der Produktions- und Vertriebsstandorte seiner Kunden und sorgt so dafür, dass es der "Point of Safe" für Kunden in aller Welt ist.

Über Sotera Health: Sotera Health LLC, ist zusammen mit seinen Geschäftseinheiten der weltweit führende, vollintegrierter Beschützer der globalen Gesundheit. Mit einer vereinten wissenschaftlichen Erfahrung von über 500 Jahren gewährleistet das Unternehmen die Sicherheit der Gesundheitsversorgung, indem es für die Branchen Medizintechnik, Pharma, Gewebe und Lebensmittel einsatzkritische Dienstleistungen bereitstellt. Sotera Health betreibt 61 Einrichtungen in 13 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 2.600 Mitarbeiter und erreicht jährlich über 180 Millionen Menschen in aller Welt. Sotera Health betreut weltweit über 5.000 Kunden, darunter 75 der 100 führenden Medizintechnikhersteller.

Sotera Health ist über seine drei Best-in-Class-Unternehmen Nelson Labs, Nordion und Sterigenics - auf dem Markt vertreten. Seine Mission ist, die Sicherheit der Gesundheitsversorgung tagtäglich zu gewährleisten. Nelson Labs bietet mikrobiologische und analytische Tests und Beratung, die seine Kunden bei der Entwicklung und Wartung von Sterilisationslösungen für medizintechnische Geräte, Gewebe/implantierbare Produkte und den Pharma- und Biologikabereich unterstützen. Nordion ist der weltweit größte Anbieter von Cobalt-60, das im Gamma-Sterilisationsverfahren verwendet wird. Sterigenics bietet umfassende Auftrags-Sterilisations- und -Ionisations-Lösungen für die Branchen Medizintechnik, Pharma, Lebensmittelsicherheit und Hochleistungsmaterialien.

Sotera Health LLC befindet sich im Besitz der Private-Equity-Gesellschaften Warburg Pincus und GTCR. Erfahren Sie mehr über Sotera Health unter Sotera Health unter soterahealth.com, über Nelson Labs unter nelsonlabs.com, über Nordion unter nordion.com und über Sterigenics unter sterigenics.com.

