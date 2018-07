Die Regierung hält heute (am Mittwoch, dem 18. Juli) das zweite von mehreren Gesprächen am runden Tisch mit Vertretern wichtiger Unternehmen aus dem Bereich Biowissenschaften, die die Bedeutung des Sektors für die britische Wirtschaft demonstrieren.

Regierungsvertreter wie der Finanzminister, Handelsminister, Wirtschaftsminister und der Minister für Gesund und Soziales treffen sich mit leitenden Vertretern führender britischer und internationaler Unternehmen aus dem Bereich Biowissenschaften, während sich das Vereinigte Königreich als internationales Innovationszentrum im Gesundheitswesen positioniert und dabei versucht, internationale Investitionen anzulocken.

Bei den Gesprächen am runden Tisch wird es schwerpunktmäßig darum gehen, wie die Zukunft des biowissenschaftlichen Sektors durch die Umsetzung unserer modernen industriellen Strategie gesichert werden kann. Das Vereinigte Königreich will ein positives Wirtschaftsumfeld erzeugen und sich für Geschäftsbeziehungen öffnen. Ziel ist eine umfassende Vereinbarung über die zukünftige Beziehung mit der EU und die Entwicklung und Implementierung unserer unabhängigen Handelspolitik.

Bislang hat sich die Regierung in bedeutendem Maße für den Sektor eingesetzt, wie etwa durch die Einführung der "Life Sciences Industrial Strategy" und dem "Sector Deal", dem Treffen in Davos der Premierministerin und Kabinettminister mit internationalen Führungskräften aus dem Bereich Biowissenschaften und dem ersten Treffen des Life Sciences Council in der 10 Downing Street im Mai.

Das Vereinigte Königreich bleibt das wichtigste Investitionsziel in Europa im Bereich Biowissenschaften, steht an zweiter Stelle weltweit hinter den USA und hat im eigenen Land mit mehr als 5.600 Unternehmen und einigen der besten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in Europa eine florierende Industrie aufgebaut.

Vertreter des Sektors Biowissenschaften treffen sich mit Kabinettministern, um die Ziele nach dem Austritt aus der EU zu besprechen.

Es handelt sich um die zweite Serie von Investitionsveranstaltungen der Regierung zur Unterstützung der groß angelegten Kampagne "Invest in GREAT Britain and Northern Ireland".

Das Treffen ist ein wichtiger Moment für die fortlaufende Beziehung zwischen der Regierung und dem biowissenschaftlichen Sektor, der 240.000 britische Jobs unterstützt und Umsätze von rund 70 Milliarden britische Pfund pro Jahr erwirtschaftet.

Der Minister für internationalen Handel, Dr. Liam Fox, sagte:

"Das Vereinigte Königreich ist weltweit führend, wenn es um die Entwicklung innovativer Lösungen im Gesundheitswesen geht, und der sich stets weiterentwickelnde biowissenschaftliche Sektor bietet bedeutende Marktchancen auf der ganzen Welt.

"Das Ministerium für internationalen Handel ist bestrebt, Investitionen in den Sektor durch die Diskussionen am runden Tisch in der Nr. 10 Downing Street zu fördern. So können wir uns mit Unternehmen austauschen und etwaige Schwierigkeiten, die sich ihnen in Verbindung mit dem Zugang zu weltweiten Marktchancen stellen, direkt beseitigen.

"Zudem verfügen wir über ein Netzwerk von HM-Handelskommissaren und speziellen internationalen Handelsberatern, die ausgezeichnet positioniert sind, um langfristige Handelsbeziehungen mit wichtigen Unternehmen und Märkten aufzubauen."

Der Minister für Gesundheit und Soziales, Matt Hancock, sagte:

"Von der Entdeckung von DNA bis zum 100.000 Genomes Project war das Vereinigte Königreich schon immer an vorderster Front bahnbrechender Forschung und Entwicklung mit dem Potenzial, das Leben von Millionen von Menschen grundlegend zu verändern.

"Der biowissenschaftliche Sektor ist für das Vereinigte Königreich unglaublich wichtig, zum einen aufgrund der Tausenden Angestellten und Umsätze in Höhe von 70 Milliarden britische Pfund der Branche, zum anderen, um Patienten des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) weiterhin Zugang zu bahnbrechenden neuen Therapien entsprechend des langfristigen Plans des NHS zu gewähren."

Wirtschaftsminister Greg Clark meinte:

"Partnerschaften zwischen Regierung und Industrie sind im Hinblick auf unser gemeinsames Ziel, die Stellung des Vereinigten Königreichs als weltweiter Marktführer im Bereich Biowissenschaften zu sichern, wesentlich."

"Deshalb hat die Regierung das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften in den Mittelpunkt unserer modernen industriellen Industrie gestellt. Durch den Life Sciences Sector Deal und unsere Grand-Challenge-Missionen in den Bereichen KI und alternde Gesellschaft haben wir uns darauf verpflichtet, mit der Industrie und internationalen Investoren zu kooperieren, um sicherzustellen, dass das Vereinigte Königreich Anlaufstelle für Start-ups, neue Entdeckungen und neue Techniken für einen weit gefassten Markt bleibt."

Das Vereinigte Königreich hat einen der stärksten und produktivsten biowissenschaftlichen Sektoren der Welt, der den Großteil der Investitionen in Europa anlockt, 240.000 britische Jobs unterstützt und Umsätze von rund 70 Milliarden britische Pfund pro Jahr erwirtschaftet.

Die Attraktion des britischen Marktes zeigt sich darüber hinaus in der Tatsache, dass sämtliche der führenden 25 globalen Pharmaunternehmen und die führenden 30 globalen Medizintechnikunternehmen im Vereinigten Königreich tätig sind und die weltweit anerkannten Kenntnisse in Forschung und Entwicklung nutzen.

Das 100.000 Genomes Project, das die Art und Weise, wie Genetikinformationen gespeichert und verwendet werden, grundlegend verändert hat, ist das jüngste Beispiel für die bahnbrechende Arbeit, die im Vereinigten Königreich durch den Sektor geleistet wird. Das Projekt hat dazu geführt, dass das Vereinigte Königreich das einzige Land der Welt ist, das über einen umfassenden und vollständigen Genom-Datensatz verfügt, der neue Genomentdeckungen sowie Fortschritte in der Präzisionsmedizin und im Gesundheitswesen weltweit ermöglicht.

