Japans Exporte sind im Juni nicht mehr so stark gestiegen wie zuletzt. Zudem blieb der Anstieg unter den Erwartungen der Experten. Die Ausfuhren legten zwar im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent zu, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Tokio mitteilte. Im April und Mai waren die Exporte aber noch um 7,8 beziehungsweise 8,1 Prozent gestiegen. Experten hatten zwar mit einer Verlangsamung gerechnet, aber eben nicht so stark. Auch das Plus bei den Einfuhren fiel schwächer als zuletzt und erwartet aus.

Die aktuellen Ex- und Import-Daten lösen nach Einschätzung von Hiroaki Muto, Chefvolkswirt beim Tokai Tokyo Research Center, etwas Unbehagen aus. Sie zeigten, dass Japan von einer weiteren Eskalation des von den USA ausgelösten Handelskriegs mit China und der EU stark getroffen werden könnte, auch wenn das Land nicht direkt im Visier des US-Präsidenten Donald Trump steht. So habe sich die Nachfrage aus China, dem wichtigsten Handelspartner des Landes, schon abgekühlt./zb

