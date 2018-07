"Wetzlarer Neue Zeitung" zu Trump:

"Das eigentliche Problem ist: Trump hat keine politische Agenda, es gibt nichts, für das er verlässlich steht. Gestern: Russland hat die US-Wahl nicht beeinflusst. Heute: Russland hat die US-Wahl beeinflusst. Und morgen? Wofür Trump steht, ist ausschließlich er selbst. Und blickt man auf seine Vita, tun sich Abgründe auf, wenn man an Politiker den Maßstab der Redlichkeit legt. Der Gegenentwurf dazu ist Angela Merkel. Und ausgerechnet ihr will Trump einreden, dass Deutschland Russland als Feind betrachten soll, während er gleichzeitig seine Männerfreundschaft mit Putin inszeniert. Die Republikaner, Trumps Partei, haben all das scharf gerügt. Aber eben nicht mehr. Sie halten Trump im Amt, weil sonst auch ihre Macht zerbräche. Das aber wird sie bei den anstehenden Kongresswahlen einholen."/zz/DP/he

