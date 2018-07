"Rhein-Neckar-Zeitung" zu Einwanderung/Asyl:

"Es wäre nur konsequent, das Asylgesetz durch ein neues Einwanderungsgesetz zu ergänzen. Damit diejenigen, die hier arbeiten möchten, dazu eine legale Möglichkeit finden. Das würde nach wie vor bedeuten, dass nicht alle kommen können. Aber die deutsche Einwanderungspolitik könnte so zielgenauer ausgerichtet werden. Länder wie Australien, die USA oder Neuseeland gehen seit Jahrzehnten so vor. Mit guten Ergebnissen. Im Gegenzug wird auch das Asylrecht präzisiert. Und genau damit beschäftigt sich in diesen Tagen die Bundesregierung: weitere sichere Drittstaaten festzulegen. Bei Anerkennungsquoten von teilweise unter einem Prozent ist das auch die richtige Vorgehensweise - zumal die Einzelfallprüfung ja bestehen bleibt. Nur wäre es eben endlich an der Zeit, ein Gesamtkonzept vorzulegen, statt immer nur winzige Tippelschritte zu gehen."/zz/DP/he

