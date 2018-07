"Münchner Merkur" zu Absturz der CSU in Umfragen:

"Der Fehler der letzten Tage lag nicht darin, das Thema Zuwanderung oben auf die Agenda zu setzen. Der Fehler lag in falscher Prioritätensetzung und im falschen Ton. Horst Seehofer, Alexander Dobrindt, aber auch Markus Söder erweckten den Eindruck, als begehrten wieder tausende Flüchtlinge an der Grenze Einlass. Tatsächlich liegen die Probleme anderswo: bei den Verfahren, den stockenden Abschiebungen, fehlenden internationalen Verträgen, mangelnden Perspektiven für viele Migranten und dadurch geförderte Kriminalitätsprobleme. Vieles davon hätte Seehofer mit 62 Punkten seines "Masterplans" abräumen können - die CSU stritt nur laut über den 63sten. Nun erhält sie die Quittung: Nicht die AfD legt in der Umfrage zu, eher wenden sich Wähler der Mitte genervt ab."/zz/DP/he

