Am 05.07. hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Osram Licht hingewiesen. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Osram Licht: Haben wir das Tief gesehen?" Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: "Die Aktie hatte ein Jahreshoch bei 79,58 Euro markiert und danach gab es einen Abwärtstrend, der den Kurs am 03.07. bis auf 31,54 Euro nach unten brachte. Bei diesem Kurs gab es eine kräftige Gegenreaktion und am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...