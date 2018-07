Der amerikanische Dienstleister Healthcare Services Group Inc. (ISIN: US4219061086, NYSE: HCSG) hebt die Quartalsdividende leicht an. Es werden 0,1938 US-Dollar ausgeschüttet. Im letzten Quartal waren es 0,1925 US-Dollar pro Aktie. Dies entspricht einer Anhebung um knapp 0,7 Prozent. Aktionäre erhalten die 61. Quartalsdividende in Folge am 28. September 2018 (Record day: 24. August 2018). Es ist die insgesamt 60. Dividendenanhebung ...

