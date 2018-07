Osnabrück (ots) - Wälder in Norddeutschland leiden unter Wassermangel



Landesforsten verzeichnen Schäden wegen Trockenheit



Osnabrück. Die anhaltende Trockenheit setzt den Wäldern in Norddeutschland schwer zu. "Wir verzeichnen teilweise enormen wirtschaftlichen Schaden", sagte Nadine Neuburg von den Landesforsten Schleswig-Holstein der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Ähnliches berichteten auch die Einrichtungen in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.



Gerade junge Bäume, die nach den schweren Stürmen der vergangenen Jahre angepflanzt worden sind, gingen "aufgrund von Wassermangel einfach kaputt", so Neuburg. Ihr niedersächsischer Kollege Dennis Glanz sagte, der Ahorn zeige zum Teil bereits jetzt seine Herbstfärbung. Statt ins Wachstum fließe die Energie der Pflanzen dieses Jahr in den Selbsterhalt. In Mecklenburg-Vorpommern bereiteten besonders Kiefern und Douglasien Sorgen, sagte Landesforst-Sprecherin Karen Helldrich. Für eine Schadensbilanz sei es aber noch zu früh. "Uns stehen noch einige Sommerwochen bevor", sagte Nadine Neuburg.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207