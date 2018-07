The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA KW4U XFRA DE000A0E83L5 K.F.W. MTN 06/18 INFL.LKD BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1PGRJ6 BRANDENBURG MTN 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D743 DEKA IHS SERIE 7386 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0NZF2 LBBW FLR HPF 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB4EF0 NORDLB OPF.S.1287 BD01 BON EUR N

CA EOVQ XFRA USN3033QAU69 E.ON INTL FIN.08/38 REGS BD01 BON USD N

CA RUXC XFRA XS0089375249 RUSSIAN FED. 98/18 REGS BD01 BON USD N

CA NZ6K XFRA XS0878581890 NESTLE HLDGS 13/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0947644323 LLOYDS BANK 13/18 MTN BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1088299745 LAI SUN INTL FIN. 14/18 BD02 BON CNY N

CA CC1R XFRA DE000A2LQUH0 CONSUS R.ESTATE AG BZR EQ00 EQU EUR Y