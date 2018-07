PROJECT Metropolen 18 von Dextro, TKL und k-mi sehr gut bewertet DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien PROJECT Metropolen 18 von Dextro, TKL und k-mi sehr gut bewertet 19.07.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das unabhängige Darmstädter Ratinghaus Dextro hat den am 2. Juli 2018 in die Platzierung gestarteten Immobilienentwicklungsfonds Metropolen 18 mit einem sehr guten Rating (AA) bewertet. Auch TKL erteilte dem nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) regulierten Alternativen Investmentfonds (AIF) ein sehr gutes 5-Sterne-Rating. Als »gelungene Kombination attraktiver Ertragschancen mit einem starken Sicherheitskonzept« beurteilt der Branchenexperte kapital-markt intern (k-mi) das rein eigenkapitalbasierte Beteiligungsangebot. Metropolen 18 knüpft nahtlos an die sehr guten Bewertungen der PROJECT Vorgängerfonds an. Im Rahmen ihrer Stabilitätsanalyse untersuchten die Dextro Analyseexperten die Qualität des Fondskonzeptes und des Asset Managers. Besonders positiv wurde (1) die hohe Managementkompetenz mit positivem Track Record in der Assetklasse Wohnimmobilien, (2) der Investitionsfokus auf Wohnungen in Metropolregionen sowie (3) die signifikante Portfoliodiversifizierung in Bezug auf mehrere Projekte und Standorte eingestuft. »Geplant ist der Aufbau eines überwiegend wohnwirtschaftlich orientierten Immobilienportfolios. Diese Strategie erfordert eine entsprechende Erfahrung des Managements, die auf Basis des aktuellen Track-Records bestätigt werden kann. Der Fonds investiert überwiegend in Deutschland. Die im Rahmen der Konzeption getroffenen Annahmen sind als realistisch zu bewerten. Positiv zu beurteilen ist die angestrebte Diversifizierung und Fokussierung des geplanten Portfolios auf Wohnimmobilien in Deutschlands Metropolen. Die Spezialisierung auf Projektentwicklungen und die auf Reinvestition ausgelegte Strategie erklären die Rentabilität des Fondskonzeptes«, urteilt Dextro. Unterdurchschnittliche Kosten in der Betriebsphase Unabhängig vom Dextro-Rating hat TKL eine Analyse zum Metropolen 18 durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchung, die sich aus den fünf Einzelwertungen (1) Initiator, (2) Fondskonzeption, (3) Investitionsobjekt, (4) Ankaufsprozess sowie (5) Kostenstruktur und Ergebnisverteilung zusammensetzt, konnte der Publikums-AIF die Gesamtnote 1,95 erzielen. Besonders positiv stellen die Analysten von TKL die Kosteneffizienz heraus: »Die Fondskosten in der Investitionsphase sind marktüblich, die Kosten in der Betriebsphase sind unterdurchschnittlich. Positiv anzumerken ist, dass im Gesellschaftsvertrag ein Abschöpfen von möglichen Zwischengewinnen beim Objekteinkauf durch PROJECT-Gesellschaften oder deren Gesellschafter ausgeschlossen ist. Dadurch wird das Risiko versteckter Kosten reduziert. (...) Insgesamt handelt es sich um ein sehr gutes Angebot mit einem in der Projektentwicklung sehr erfahrenen Fondsmanagement, das über sehr ausgeprägtes Immobilien-Know-how verfügt«, so das TKL Gesamturteil. »Fortführung der bewährten Anlagestrategie« Auch der Branchenexperte kapital-markt intern hat Metropolen 18 analysiert und zeigt sich vom Investmentkonzept des Bamberger Kapitalanlage- und Immobilienspezialisten zum wiederholten Male überzeugt. »Bei dem aktuellen Angebot eines der führenden Anbieter wird die bewährte Anlagestrategie der Vorgängerfonds u. a. mit der rein eigenkapitalbasierten Investition ausschließlich in Metropolregionen fortgeführt, so dass es sich durch eine gelungene Kombination attraktiver Ertragschancen mit einem starken Sicherheitskonzept auszeichnet«, resümiert Chefredakteur Uwe Kremer. Download Dextro Stabilitätsanalyse: https://www.project-investment.de/_Resources/Persistent/bc88b39a4370098cb17bcce98ccdfda324512fb3/20180716_PROJECT_Metropolen_18_Dextro_Stabilitaetsanalyse.pdf Download TKL Kurzanalyse: https://www.project-investment.de/_Resources/Persistent/1ce1a2e6c90df1ab0dba1f928f3bd803ab4338c3/20180716_PROJECT_Metropolen_18_TKL_Kurzanalyse.pdf Download k-mi Prospektcheck: https://www.project-investment.de/_Resources/Persistent/b7d9fbbaf81e2256c984ba7c3fbf9054b6a1ac06/20180713_PROJECT_Metropolen_18_kapital_markt-intern_Prospekt-Check.pdf Presseanfragen an: PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de 19.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 705881 19.07.2018

