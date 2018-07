Bangalore, Indien, und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -



Mindtree (http://www.mindtree.com), ein globaler Dienstleister für digitale Transformation und Technologie, der seine Kunden beim beschleunigten Geschäftserfolg unterstützt, gab heute die seitens des Vorstands freigegebenen Konzernergebnisse des am 30. Juni 2018 beendeten ersten Quartals bekannt.



"Unser ununterbrochen hohes Umsatzwachstum geht auf das Vertrauen unserer Kunden zurück, dass Mindtrees besondere Mischung aus Expertise und Kollaboration eine vollkommen andere Erfahrung bietet." Rostow Ravanan, CEO & Geschäftsführer von Mindtree. "Wir stellen immer wieder unsere Führerschaft bei der Digitalisierung unter Beweis. Wir liefern Frameworks zur Automatisierung der wichtigsten Geschäftsabläufe, uns unsere Kunden vertrauen uns immer größere und kritischere Projekte an. Die langfristigen strategische Initiativen von Mindtree sind Leistungserbringung auf höchstem Niveau und ein großartiges Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter. Dies zeigt sich in unserer wachsenden Profitabilität und unseren niedrigen Abwanderungsquoten."



Bedeutende finanzielle Eckdaten:



Für das am 30. Juni 2018 beendete Quartal



- Angaben in USD: - Umsatz 241,5 Millionen $ (Wachstum von 6,8 % im Quartalsvergleich bzw. von 20,7 % im Jahresvergleich), Wachstum in konstanter Währung 8,2 % gegenüber dem vorherigen Quartal - Nettogewinn 23,3 Millionen $ (Rückgang von 17,2 % im Quartalsvergleich bzw. Wachstum von 23,5 % im Jahresvergleich) - In INR: o Umsatz 16.395 Millionen INR (Wachstum von 12 % im Quartalsvergleich bzw. von 27,1 % im Jahresvergleich) o Nettogewinn 1.582 Millionen INR (Rückgang von 13,2 % im Quartalsvergleich bzw. Wachstum von 30 % im Jahresvergleich)



Weitere Eckdaten:



- Kunden: - 339 aktive Kunden zum 30. Juni 2018 - 10-Million-$-Kunden stiegen um 2 (insgesamt 19) - 5-Million-$-Kunden stiegen um 1 (insgesamt 39) - Belegschaft: - 18.990 Mindtree Minds zum 30. Juni 2018 - Abwanderungsquote der vergangenen 12 Monate liegt bei 12,2 % - BOTs*: - Der Automatisierung kommt bei der Modernisierung der technologischen Dienstleistungserbringung eine besondere Bedeutung zu; sie steigert die Effizienz und Erfolgsgeschwindigkeit für unsere Kunden. Unsere leistungsfähigen BOTs arbeiten autonom neben unseren Mindtree Minds und ermöglichen, dass unser Team mehr leisten und sich größere Ziele setzen kann. - Zum 30. Juni 2018 haben wir 406 BOTs.



*Computerprogramm, das weitgehend automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeitet, ohne dabei auf eine Interaktion mit einem menschlichen Benutzer oder anderweitiges Eingreifen angewiesen zu sein



- Neue Langzeitverträge im Wert von mehreren Millionen Dollar mit führenden Kunden aus aller Welt: - Implementierung der SAP-Suite für Geschäftsplanung und Konsolidierung für den weltgrößten Automobilhersteller - Implementierung einer Lösung für Finanzberichterstattung auf Basis von SAP HANA für ein FTSE Top-20-Unternehmen, der bislang größte Deal in der Geschichte von Bluefin - Bereitstellung einer Salesforce-Lösung für einen globalen Haushaltsgerätehersteller, um den Vertriebsprozess zu verschlanken - Bereitstellung von Cloud-Migrationsdiensten für eine Regierungsbehörde im Nahen Osten - Auszeichnungen: - Zwei Preise bei den ISG Paragon Awards Americas 2018 - Positionierung als Leader in ISG SAP HANA Services Quadrant Study - Positionierung als Leader in 'Zinnov Zones' in den Sektoren Rundfunk, Bildung & Verlagswesen - Auszeichnung bei IR Magazine Awards 2018 für besondere Leistungen im Bereich Investor Relations



Informationen zu Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von fast 19.000 teamorientierten, engagierten 'Mindtree Minds' mit Unternehmergeist getragen wird.



Safe-Harbour-Erklärung



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich unserer künftigen Wachstumsperspektiven sind vorausschauende Aussagen und unterliegen daher zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Umfang von den in vorausschauenden Aussagen vorweggenommenen Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der mitunter von uns selbst bzw. in unserem Namen getätigten vorausschauenden Aussagen.



http://www.mindtree.com



