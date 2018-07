Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo hat im zweiten Quartal dank einer anhaltend hohen Nachfrage nach Baumaschinen und Lastwagen deutlich mehr verdient. Der Überschuss sei um 59 Prozent auf 9,4 Milliarden schwedische Kronen (rund 911 Mio Euro) gestiegen, teilte das an der Börse notierte Unternehmen, das nicht mit dem gleichnamigen Autobauer zu verwechseln ist, am Donnerstag in Göteborg mit.

Beim um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnis verzeichnete Volvo ein Plus von 37 Prozent auf 11,5 Milliarden Kronen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Experten. Der Umsatz des mit den VW-Marken Scania und MAN sowie der Daimler-Lkw-Sparte konkurrierenden Unternehmens zog um 18 Prozent auf 104 Milliarden Kronen an./zb/fba

