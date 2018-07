Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP hat im zweiten Quartal ein überraschend starkes Wachstum im Cloudgeschäft verzeichnet, weshalb der Softwarekonzern die Prognose für das laufende Jahr wie auch die mittelfristigen Ziele angehoben hat. Die stark beachtete operative Marge blieb im Quartal trotz guter Entwicklung bei Betriebsgewinn und Umsatz durch Währungseinflüsse hinter den Erwartungen zurück. Sie verbesserte sich nur leicht auf 27,3 von 27,2 Prozent im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten 27,6 Prozent prognostiziert. Währungsbereinigt erreichte sie indes 27,6 Prozent.

Der Zukunftsbereich Cloud verzeichnete mit einem Umsatzplus von 32 Prozent auf 1,227 Milliarden Euro ein Wachstum über den Erwartungen. Die New Bookings für die Cloud von Usern, die neu zu SAP wechseln oder Software erstmals in der Wolke ordern, zogen um 24 Prozent auf 421 Millionen Euro an, deutlich mehr als im ersten Quartal mit 14 Prozent.

Die angehobene Jahresprognose begründete SAP daher mit der "Wachstumsdynamik im Cloudgeschäft". Neben den Umsatzerwartungen verschob SAP auch die untere Marke für die Schätzung beim Betriebsgewinn leicht nach oben. Bei seinen Mittelfristzielen hat der Konzern ausschließlich die Prognose für den Cloudumsatz hochgesetzt, um 200 Millionen Euro auf nun 8,2 bis 8,7 Milliarden Euro.

Im Quartal profitierte SAP von einem Anstieg des Betriebsgewinns um 4 Prozent auf 1, 640 Milliarden Euro bei einem Gesamtumsatz von 6,014 (5,782) Milliarden Euro. Analysten hatten 1,629 bzw 5,904 Milliarden Euro vorhergesagt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,173 nach 1,120 Milliarden Euro bzw je Aktie von 0,98 (0,94) Euro.

Währungsbereinigt kletterten Betriebsergebnis und Umsatz um 12 bzw 10 Prozent und damit deutlich kräftiger. Das zeigt die negativen Auswirkungen des schwachen Dollar, die sich aber gegenüber dem ersten Quartal abschwächten .

