FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotech-Konzern Evotec hat im Rahmen einer Allianz mit Bayer einen Wirkstoffkandidaten in die klinische Phase II überführt. Die Substanz zielt auf die Behandlung von chronischem Husten ab und löst eine Meilensteinzahlung in Höhe von 4 Millionen Euro an Evotec aus, wie der TecDAX-Konzern mitteilte.

Chronischer Husten stellt eine globale gesundheitliche Belastung dar und hat einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität von Millionen von Menschen. Derzeit gibt es laut dem Unternehmen keine zugelassenen Therapien zur Behandlung von chronischem Husten.

Diese neue Studie wurde aufgrund der positiven Ergebnisse einer Phase-I-Studie innerhalb der laufenden Bayer-Evotec-Endometriose-Partnerschaft initiiert. Evotec und Bayer kooperieren seit Oktober 2012 bei der Entwicklung von Substanzen zur Behandlung der gynäkologischen Erkrankung. Von sechs entwickelten Kandidaten befinden sich mittlerweile drei in der klinischen Phase I zur Behandlung von Endometriose und chronischem Husten.

July 19, 2018

