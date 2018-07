Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank Fed zufolge in den meisten Distrikten moderat gewachsen. In dem Konjunkturbericht "Beige Book" heißt es aber auch, dass Hersteller im ganzen Land sich Sorgen wegen der Handelszölle machten. Sie haben angesichts der neuen Handelspolitik mit höheren Preisen und Schwierigkeiten bei ihren Lieferketten zu kämpfen. Allerdings spüren viele Unternehmen neben einer schlechteren Stimmung noch keine Nachteile durch die Zölle, wie aus dem Beige Book weiter hervorgeht. Die Beschäftigung legte in den meisten Distrikten moderat zu, wobei die Unternehmen oft Probleme haben, qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen. In einigen Fällen hemmt dies das Wachstum. Trotz der hohen Beschäftigung wachsen die Löhne ebenfalls nur moderat. Die Fed hat ihren Leitzins im Juni um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent angehoben, die zweite Erhöhung in diesem Jahr. Die Projektionen der Währungshüter deuten im Konsens darauf, dass es in diesem Jahr zu vier Zinserhöhungen kommen könnte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1H

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 2Q

07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1H

07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1H

08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Zwischenbericht 2Q

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 1H (10:00 PK)

10:00 DE/Südzucker AG, HV

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 214.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: +20,8 zuvor: +19,9 16:00 Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 4 bis 5 Mrd EUR, davon: 0,35-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 5,90-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 1,40-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2028 2,35-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2033 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2021 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2024 im Gesamtvolumen von 6,5 bis 7,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF 11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2057 im Volumen von 2 Mrd GBP 11:50 FR/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2025 Auktion 0,70-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2030 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Gesamtvolumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.815,70 -0,01 Nikkei-225 22.779,85 -0,06 Schanghai-Composite 2.769,01 -0,65 DAX 12.765,94 0,82 DAX-Future 12.751,50 0,46 XDAX 12.762,65 0,45 MDAX 26.893,23 0,79 TecDAX 2.877,15 0,89 EuroStoxx50 3.485,08 0,80 Stoxx50 3.100,91 0,77 Dow-Jones 25.199,29 0,32 S&P-500-Index 2.815,62 0,22 Nasdaq-Comp. 7.854,44 -0,01 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,82% +5

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,28 0,28 -0,15 USA 2 Jahre 2,62 2,60 0,73 USA 10 Jahre 2,89 2,87 0,48 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Handelstag für Europas Börsen rechnen Händler auch am Donnerstag. Sollte es kein Störfeuer von der auf volle Touren laufenden Berichtssaison geben, dürfte die Erholung weiterlaufen. Vom DAX wird ein relativ zügiger Durchmarsch in Richtung 13.000 Punkte erwartet. Auch an Wall Street waren vor allem wieder konjunktursensible Werte aus den Branchen Transport, Finanzen und Industrie gesucht. Dagegen stellten die defensiven Branchen der Nahrungs- und Haushaltsindustrie die Hauptverlierer. Zur guten Stimmung trugen ordentliche Geschäftszahlen von IBM und der positive Konjunkturausblick der US-Notenbank in ihrem Beige Book bei.

Rückblick: Fester - Überwiegend gute Quartalszahlen halfen den Aktienmärkten ins Plus. Unter anderem überzeugte der österreichische Versorger Verbund (+5,4 Prozent) mit seinen Geschäftszahlen. Easyjet rückten nach gutem Zahlenausweis um 2,1 Prozent vor. Akzo Nobel verteuerten sich nach Zahlenvorlage um 4,4 Prozent. ASML sprangen um 8,1 Prozent, nachdem der Chipausrüster den Umsatz gegenüber dem Vorquartal um ein Fünftel gesteigert hatte. Im Sog von ASML zogen Infineon um 3,1 Prozent an. Nach guten Quartalszahlen ging es für Spielsoftwarehersteller Ubisoft um 4,0 Prozent nach oben. Novartis stiegen um 3,1 Prozent. Positiv bewertete Berenberg die Umsatzentwicklung. Das schwedische Telekommunikationsunternehmen Tele2 (+13,4 Prozent) verbuchte einen Gewinnsprung von 59 Prozent und erhöhte die Prognose. Gewinnmitnahmen drückten Uhrenhersteller Swatch um 0,4 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen lägen aber knapp oberhalb der Schätzungen, urteilte Vontobel.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Gute Vorgaben von Easyjet und United Continental in Verbindung mit einem abermals gesunkenen Ölpreis machten Lufthansa mit einem Plus von 4,2 Prozent zum stärksten DAX-Wert. SAP kletterten um 0,8 Prozent; hier trieb die Erwartung guter Geschäftszahlen am Donnerstag. Deutsche Bank (+1,8 Prozent) profitierten erneut von den überraschend guten Zahlen der Bank vom Vortag. Für Software AG ging es um 6 Prozent abwärts. Das Unternehmen verdiente zwar deutlich mehr als erwartet, jedoch bemängelten Analysten die Qualität der Zusammensetzung des Gewinns. Evonik stiegen um weitere 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen am Vortag die Prognose erhöht hatte. Auch Covestro legten weiter zu - um 2,8 Prozent. Continental verbesserten sich um 0,4 Prozent mit der Ankündigung, nun die bereits angedachte Aufspaltung durchzuführen.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffallend waren die Bewegungen in Elmos Semiconductor. Das Unternehmen hatte nachbörslich über sein zweites Quartal berichtet. Die Aktie rückte um 6,1 Prozent vor, wie ein Händler sagte.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Das Interesse galt vor allem der Berichtssaison, daneben auch dem Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank. Darin war von einem moderaten Wachstum in den meisten Fed-Distrikten die Rede, aber auch davon, dass der Arbeitskräftemangel mancherorts das Wachstums bremse. Größere Bewegungen der Indizes blieben mit dem Bericht aber aus. Morgan Stanley hatte die Erwartungen übertroffen; die Aktie stieg um 1,8 Prozent. Abbott hat mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Der Aktienkurs rückte um 3,1 Prozent vor. Gute Geschäftszahlen und eine Prognoseanhebung gab es von United Continental, was der Aktie zu einem Plus von 8,8 Prozent verhalf. Boeing gewannen 0,9 Prozent, nachdem das Weiße Haus für 3,9 Milliarden Dollar zwei neue Air-Force-One-Maschinen bestellt hatte. Berkshire Hathaway der Klasse B hatte mit einem Plus von 5,3 Prozent den besten Tag seit fast sieben Jahren. Die Holdinggesellschaft des Großinvestors Warren Buffett hatte sich mit einer neuen Bestimmung mehr Flexibilität beim Rückkauf von Aktien gegeben.

Anleihen waren nicht gesucht, auch belastet vom Bekenntnis des Fed-Präsidenten zu schrittweisen Zinserhöhungen. Fallende Notierungen trieben die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 2,88 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1649 +0,0% 1,1644 1,1646 EUR/JPY 131,35 -0,1% 131,46 131,32 EUR/CHF 1,1638 -0,0% 1,1638 1,1637 GBP/EUR 1,1226 -0,0% 1,1418 1,1213 USD/JPY 112,75 -0,1% 112,84 112,77 GBP/USD 1,3078 +0,0% 1,3078 1,3059 Bitcoin BTC/USD 7.335,04 -0,1% 7.345,91 7.406,77

Der Dollar profitierte zwischenzeitlich von den optimistischen Aussagen des Fed-Chefs Powell zur US-Wirtschaft. Der Euro fiel bis auf gut 1,16 im Tagestief, erholte sich dann aber wieder auf 1,1640 Dollar. Am Mittwoch hatte die Gemeinschaftswährung in der Spitze noch 1,1745 Dollar gekostet.

Im asiatisch geprägten Devisenhandel sprechen Händler am Morgen von Gewinnmitnahmen beim Dollar, nachdem die US-Devisen zwei Tage lang zugelegt hatte. Der breit aufgestellte WSJ-Dollarindex verliert 0,1 Prozent. Der ICE-Dollarindex, der weniger breit aufgestelle Währungskorb, hatte zuvor den höchsten Stand seit dem 28. Juni erklommen - beflügelt von den optimistischen Einschätzungen zur US-Konjunktur durch US-Notenbankgouverneur Powell.

ROHSTOFFE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 19, 2018 01:35 ET (05:35 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.