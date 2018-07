Nach einem starken Wochenauftakt dürfte sich der Dax am Donnerstag eine Verschnaufpause gönnen. Banken und Broker erwarten den Dax am Morgen kaum verändert. Am Mittwoch war der deutsche Leitindex dank optimistischer Aussagen von US-Notenbank-Chef Powell und guter Quartalszahlen in den USA um 0,8 Prozent auf 12.765 Punkte gestiegen.

