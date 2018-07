Zürich - Das Finanzunternehmen Leonteq hat im ersten Halbjahr von einer erhöhten Nachfrage nach strukturierten Produkten profitiert und die Gewinnzahlen deutlich verbessert. Das unter neuer Führung stehende Unternehmen will das Wachstum in den kommenden Jahren fördern und kündigt eine Kapitalerhöhung an. Die Aktionäre müssen sich auf eine Durstrecke einstellen, eine Ausschüttung ist in der nächsten Zeit nicht vorgesehen.

Insgesamt erhöhte sich der Betriebsertrag in den ersten sechs Monaten des Jahres um 36 Prozent auf 145,7 Millionen Franken, wie den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zu entnehmen ist. Unter dem Strich verblieb ein Konzerngewinn von 40,1 Millionen Franken nach einem knappen Plus von 1,2 Millionen in der Vorjahresperiode.

Fortschritte erzielte das Unternehmen zudem beim Geschäftsaufwand, der sich im Halbjahr um 3 Prozent auf 95,7 Millionen Franken verringerte. Während der Personalaufwand wegen variabler Vergütungen weiter anstieg (+7 Prozent), konnte das Unternehmen den Sachaufwand um 6 Prozent verringern, was laut Leonteq die "anhaltende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...