FRANKFURT (Dow Jones)--Die Biotech-Unternehmen Morphosys und Galapagos sind eine exklusive Vereinbarung mit der Novartis Pharma AG für die Entwicklung und Vermarktung ihres gemeinsamen Antikörperwirkstoffs MOR106 eingegangen. MOR106 ist ein monoklonaler Antikörper, der sich in der klinischen Prüfung befindet und gemeinsam von Morphosys und Galapagos entwickelt wurde.

Zusätzlich zur Finanzierung des Entwicklungsprogramms mit MOR106 erhalten Morphosys und Galapagos den Angaben zufolge gemeinsam eine Vorauszahlung von 95 Millionen Euro. Sollten bestimmte entwicklungsbezogene, zulassungsrelevante, kommerzielle und umsatzbezogene Meilensteine erreicht werden, würden Meilensteinzahlungen von bis zu circa 850 Millionen Euro ausgelöst.

Zudem sollen Morphosys und Galapagos gestaffelte Umsatzbeteiligungen im niedrigen zehnprozentigen bis niedrigen 20-prozentigen Bereich der Nettoumsätze. Gemäß ihrer Vereinbarung aus dem Jahr 2008 teilen sich Morphosys und Galapagos alle Zahlungen zu gleichen Teilen.

Die künftigen Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungskosten für MOR106 werden gemäß der Vereinbarung von Novartis getragen, wie das TecDAX-Unternehmen weiter mitteilte. Dies beinhalte die laufende Phase-II-Studie bei Patienten mit atopischer Dermatitis sowie eine geplante Phase-I-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit einer subkutanen Verabreichung von MOR106 bei gesunden Probanden und Patienten mit atopischer Dermatitis.

Morphosys und Galapagos wollen zudem weitere Studien durchführen, um die Entwicklung von MOR106 in atopischer Dermatitis zu unterstützen. Im Rahmen der Vereinbarung will Novartis das Potenzial von MOR106 in weiteren Indikationen über atopische Dermatitis hinaus untersuchen.

"Diese Zusammenarbeit mit Novartis wird es uns ermöglichen, die Entwicklung von MOR106 über unseren derzeitigen Fokus auf die Indikation atopische Dermatitis hinaus zu beschleunigen und zu erweitern, und das Potenzial von MOR106 bestmöglich auszuschöpfen", führte Morphosys-Chef Simon Moroney aus. Forschungsergebnisse deuteten darauf hin, dass das Zielmolekül von MOR106 auch bei anderen Krankheiten eine Rolle spielen könnte, was eine Ausweitung des Entwicklungsprogramms nahelege.

Die Transaktion bedarf der Zustimmung der US-Kartellbehörden im Rahmen des Hart-Scott-Rodino-Act.

July 19, 2018 01:59 ET (05:59 GMT)

