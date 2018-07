German Startups Group GmbH & Co. KGaA: Die German Startups Group kommt bei der Erweiterung ihres Geschaftsmodells zugig voran DGAP-News: German Startups Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges/Expansion German Startups Group GmbH & Co. KGaA: Die German Startups Group kommt bei der Erweiterung ihres Geschaftsmodells zugig voran 19.07.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. +++ Pressemitteilung +++ Die German Startups Group kommt bei der Erweiterung ihres Geschäftsmodells zügig voran - Mit G|S Market ist die erste Sekundärmarktplattform für Tech Assets in Deutschland erfolgreich gestartet - Erste Transaktionen kurz vor dem Abschluss - Zusammenarbeit mit führender US-Plattform - Vorbereitungen von Asset Management-Aktivitäten Berlin, 19. Juli 2018 - Die German Startups Group GmbH & Co. KGaA, ein börsennotierter, führender Venture-Capital-Investor in Deutschland und zugleich Digitalagentur mit 150 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin, kommt bei der angekündigten Erweiterung seines Geschäftsmodells zügig voran. Die German Startups Market GmbH, eine hundertprozentige Tochter der börsennotierten German Startups Group GmbH & Co. KGaA, hat ihre Sekundärmarktplattform G|S Market am 19. Juni 2018 gelauncht und zieht nach den ersten vier Wochen eine positive Bilanz. Auf dem Marktplatz sind aktuell dreizehn Tech Assets im Volumen von über 20 Mio. Euro gelistet, darunter Anteile an Startups im Besitz sowohl von Gründern und Business Angels als auch der Muttergesellschaft der German Startups Market GmbH. Darüber hinaus finden sich ein für das vierte Quartal angekündigter, neuartiger Venture Capital Fonds und mehrere Venture Loans auf der Plattform. Weiterhin zeigen einige renommierte deutsche VC-Fondsanbieter Interesse, Anteile künftiger Fondsgenerationen über die Plattform anzubieten. Eine zunehmende Zahl von Anlegern, insbesondere Family Offices, die bisher keinen direkten Zugang zu der Assetklasse besitzen, halten auf der Plattform nach solchen alternativen Anlageopportunitäten Ausschau. Bereits in den ersten vier Wochen konnte über die Plattform konkrete Nachfrage für Assets im Umfang von 5 Mio. EUR generiert werden, über die zeitnah Verträge geschlossen werden sollen. Allein diese Geschäfte würden Kommissionserträge generieren, die das Gesamtinvestment der German Startups Group in die German Startups Market und ihre Plattform übersteigen. G|S Market wird künftig mit einer führenden Sekundärmarktplattform aus dem Silicon Valley zusammenarbeiten und so deutschen Anlegern auch Investments in US-Startups zugänglich machen. Dabei wird die German Startups Asset Management GmbH, eine als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) registrierte Mehrheitsbeteiligung der German Startups Group die Investmentbeträge deutscher Anleger über von ihr verwaltete Zweckgesellschaften poolen. Parallel beabsichtigt die German Startups Asset Management GmbH im vierten Quartal, einen eigenen, neuartigen VC-Fonds namens G|S Tech50 aufzulegen. Sie wird desweiteren auf dem G|S Market auf Erwerberseite Zweckgesellschaften ("SPVs") bereitstellen, um mehreren Anlegern mittels gepoolter Investments auch den Erwerb größerer Investmentopportunitäten zu ermöglichen. Die German Startups Group vollzieht damit eine Transformation vom reinen Asset-Owner zu einer Kombination aus Asset Owner, Asset Manager und offener Marktplattform in ihrem Tätigkeitsbereich. Damit bezweckt sie die Erweiterung ihres bisherigen Geschäftsmodells der Erzielung von Wertzuwachs bei ihren Beteiligungen innerhalb der eigenen Bilanz und von Umsätzen im Digitalagenturgeschäft um transaktionsbasierte Kommissionen, Management Fees und Carries aus Anlagen außerhalb ihrer eigenen Bilanz. Diese substantielle Erweiterung ihrer Ertragsbasis gewinnt bereits deutlich an Kontur. Investor Relations Kontakt German Startups Group Marcel Doeppes ir@german-startups.com www.german-startups.com German Startups Group - Wir lieben Startups! Die German Startups Group ist ein börsennotierter, führender Venture Capital-Abieter in Deutschland und zugleich Digitalagentur mit 150 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen durch Bereitstellung von Venture Capital. Ihr Fokus liegt auf deutschen Tech-Wachstumsunternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an solchen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Daneben betreibt die Gesellschaft mit der G|S Market ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft German Startups Market GmbH seit Juni 2018 eine Sekundärmarktplattform für die Assetklasse . Ihre mehrheitliche Beteiligung German Startups Asset Management GmbH wird künftig neuartige, eigene VC-Fonds auflegen und auf G|S Market auf Erwerberseite Zweckgesellschaften ("SPVs") bereitstellen, um mehreren Anlegern in Form von gepoolten Investments auch den Erwerb größerer Investmentopportunitäten zu ermöglichen. Mehr Informationen unter www.german-startups.com/. 19.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group GmbH & Co. 