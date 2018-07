Die zunehmend schwindende Dealpipeline am EUR-Primärmarkt deutet auf ein Herannahen der Sommerpause. Am gestrigen Mittwoch gab es mit der Emission eines Covered Bonds (5 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating A1) durch die Banco BPM, der bei MS+95 BP platziert werden konnte, lediglich eine nennenswerte Transaktion. Österreich: Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die Verbund AG den Ausblick für das GJ 2018 erhöht. Das Unternehmen erwartet u.a. aufgrund gestiegener Preise und einer erhöhten Wasserführung im zweiten...

