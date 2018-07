In den USA ist die Sorge vor den negativen Folgen von der trumpschen Zollpolitik weit verbreitet. In allen Bezirken der US-Notenbank hätten Industrievertreter diese Befürchtungen geäußert, heißt es bei der Fed.

In den US-Unternehmen wächst die Sorge vor negativen Folgen der Zollpolitik von Präsident Donald Trump. In allen zwölf Bezirken der US-Notenbank Federal Reserve hätten Industrievertreter diese Befürchtungen geäußert, teilten die Währungshüter in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" mit.In vielen Bezirken wurde demnach auch über höhere Preise und Zulieferprobleme berichtete, die auf die neue Handelspolitik zurückgeführt wurden. Diese Entwicklung sorgte die Unternehmen, obwohl die US-Wirtschaft weiter moderat bis mäßig wachse. Trump hat Zölle allein auf chinesische ...

