Bei einer Automatisierung ist es notwendig, einen speziellen Moduladapter für einen speziellen Leiterplattentyp mit dem Testsystem zu verbinden, bevor die Messung durchgeführt werden kann. Bei Multilayer-Leiterplatten mit Mehrfachanschlüssen kommt es zu einer Herabsetzung der Impuls- und Anstiegszeit im Messverfahren. Jedoch werden durch Verwendung eines Vektornetzwerkanalysators (VNA) zum Durchführen von Frequenzbereichs-Reflektometrie-Messungen sämtliche Prüffrequenzen an den Modulausgang übermittelt, gemeinsam mit besseren Lösungs- und Testmethodiken, einschließlich optimierter Fehlerkorrekturverfahren und De-Embedding-Tools zum Beseitigen der Auswirkungen des Messadapters. Eine solche Konfiguration wird besonders nützlich, wenn die beweglichen Messköpfe mithilfe von sehr langen Kabeln an eine Einzelsignalquelle angeschlossen werden. Die Einführung kleiner kostengünstiger Hochleistungs-VNAs bedeutet, dass die Vorteile der Automatisierung, der höhere Durchsatz und die schnellere Messung der Signalintegrität bei gleichzeitig geringeren Kosten verfügbar gemacht werden.

FDR im Vergleich zu TDR

Die meisten modernen Analysatoren nutzen die Frequenzbereichs-Reflektometrie (FDR) - ein Verfahren, bei dem HF-Frequenzen zur Analyse der Daten genutzt werden, wodurch es möglich ist, Änderungen und Herabsetzungen bei der Betriebsfrequenz zu lokalisieren.

Das FDR-Messverfahren erfordert einen gewobbelten Frequenzeingang an der Übertragungsleitung. An den reflektierten Signalen wird eine umgekehrte FFT (Fast Fourier-Transformation) durchgeführt, um diese Informationen in den Zeitbereich zu übertragen. Die FFT unterscheidet sich vom TDR-Verfahren (Time Domain Transmission, Zeitbereichsübertragung), das gepulste Gleichstrom- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...