Ve-RI Equities Europe: Anteil französischer Werte stark gestiegen - England stärkster Verlierer DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds Ve-RI Equities Europe: Anteil französischer Werte stark gestiegen - England stärkster Verlierer 19.07.2018 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEINFORMATION FRANKFURT, 19. JULI 2018 Ve-RI Equities Europe: Anteil französischer Werte stark gestiegen - England stärkster Verlierer * Quartalsweise Reallokation des Fonds abgeschlossen. * Zehn Länder im Fonds vertreten. * Finanz- und Immobiliensektor am stärksten vertreten. Die Reallokation für das dritte Quartal des europäischen Aktienfonds Ve-RI Equities Europe (DE0009763201 [R] und DE000A0MKQJ9 [I]) von Veritas Investment ist abgeschlossen. Insgesamt wurden diesmal 18 Titel ausgetauscht. Dabei hat es deutliche Verschiebungen in der Länderallokation gegeben. Im zweiten Quartal 2018 waren noch Großbritannien, die Schweiz und Frankreich mit jeweils 17 Prozent die am stärksten vertretenen Länder. Aktuell ist Frankreich mit einem 23 prozentigen Anteil an erster Stelle. Auch die Schweiz konnte 3 Prozentpunkte zulegen. Schweden verbessert sich mit 15 Prozent Fondsanteil auf Platz 3. Großbritannien rutscht auf 10 Prozent ab und ist mit Niederlande gleich auf. Noch im Vorquartal waren Portugal mit zwei Unternehmen sowie Österreich und Norwegen jeweils mit einem Aktienwert vertreten. Alle drei Staaten sind jetzt nicht mehr dabei. Dafür wurde die italienische ENI S.p.A. und die irische Immobilienaktie Hibernia REIT PLC aufgenommen. Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und Valuebewertungen kommen dabei die rein quantitativen Faktoren Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. Aus der Kombination der genutzten Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Die 30 europäischen Aktienwerte, die in diesem Selektionsprozess am besten abschneiden, bilden gleichgewichtet das Portfolio des Fonds. Seit Strategieanpassung (März 2013) waren insgesamt 235 unterschiedliche Aktienwerte mindestens einmal im Ve-RI Equities Europe vertreten. Alleine bei dieser Reallokation wurden acht Werte zum ersten Mal in dem Fonds aufgenommen. "Immer wieder finden wir auf Basis unseres rein systematischen Aktienselektionsprozesses spannende Unternehmen. Durch die quartalsweise Reallokation sind wir extrem flexibel. Neue Trends und austeigende Unternehmen schaffen es so immer wieder in unser Portfolio", sagt Hauke Hess, Geschäftsführer von Veritas Investment und zuständig für das Portfoliomanagement. Weitere Informationen zum Ve-RI Equities Europe und die komplette Zusammensetzung des Portfolios finden Sie unter: www.veritas-investment.de. ÜBER VERITAS INVESTMENT Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management. Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen. Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds. .......... PRESSEKONTAKT: Veritas Investment GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 Email: r.droz@veritas-investment.de www.veritas-investment.de Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien. 19.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 