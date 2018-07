(JK-Trading.com) - Der DAX hat sich, wie erwartet, am Mittwoch auf hohem Niveau stabilisieren können und mit Ausblick auf den kleinen Verfall am Freitag ist abzuwarten, ob es am Donnerstag zu größeren Kursbewegungen kommt. Grundsätzlich sehe ich "den Deckel weiter bei 12.800 Punkten drauf", kann mir nur vorstellen, dass es zu einem Bruch dieses Levels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...