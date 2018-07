Frankfurt (www.fondscheck.de) - Europäische Aktien haben die Kursverluste aus dem Vormonat im Juni ausgebaut, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAktien (ISIN DE0009757740/ WKN 975774).Der EURO STOXX 50-Index habe 0,3 Prozent abgegeben. Nachdem sich die politische Unsicherheit in Italien etwas gelegt habe, sei die globale Handelspolitik wieder stärker in den Fokus gerückt. Vor allem zur Monatsmitte habe sich die Rhetorik verschärft, als die USA gedroht hätten, einen Einfuhrzoll auf alle europäischen Autos erheben zu wollen. Die Kurse europäischer Autobauer hätten in der Folge scharf nachgegeben. Auch die Notierungen anderer Unternehmen, deren Geschäftsmodelle in hohem Maße von der Globalisierung und dem Welthandel abhängig seien, hätten unter Abgabedruck gestanden. Neben dem Automobilsektor hätten Aktien aus dem Grundstoffgütersegment, der Freizeit- und Reisebranche und dem Baustoffsektor die höchsten Kursverluste verzeichnet. Dagegen hätten die Branchen Einzelhandel, Versorger sowie Öl und Gas zu den Gewinnern gezählt. ...

