FRANKFURT (Dow Jones)--Der Börsenneuling Home24 hat die Umsatzprognose für das zweite Quartal deutlich gesenkt, hält das Ziel für das Gesamtjahr aber weiterhin für erreichbar. Wegen des warmen Wetters sei die Nachfrage nach großen Möbeln, dem Kerngeschäft des Unternehmens, spürbar geringer gewesen. Aus diesem Grund dürfte das um Währungseffekte bereinigte Umsatzplus in den drei Monaten bei nur 6 bis 8 Prozent liegen, warnte der Berliner Online-Möbelhändler aus dem Rocket-Internet-Universum.

Anfang Juni wurde noch ein Zuwachs von rund 15 bis 25 Prozent in Aussicht gestellt. Seinerzeit wurde bereits auf die negativen Auswirkungen des warmen Wetters auf die Nachfrage hingewiesen. Home24 geht davon aus, dass sich die Nachfrage saisonal verschiebt. "Wir sind davon überzeugt, dass wir in den kommenden Monaten und Quartalen beim Wachstum noch weiter zulegen können und damit die Ziele erreichen können, die wir uns gesteckt haben", wird Co-CEO Marc Appelhoff in der Mitteilung am Donnerstag zitiert.

So hält Home24 das Jahresziel, wonach ein Wachstum von rund 30 Prozent auf währungsbereinigter erreicht werden soll, weiterhin für erreichbar. Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen seine mittelfristige Wachstums- und Ertragsprognose, wonach Ende des Jahres 2019 die Gewinnschwelle auf Grundlage des bereinigten EBITDA erreicht werden soll.

