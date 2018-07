Hier geht's zum Video

Die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt hat auch am Mittwoch angehalten. Der DAX begann den Handelstag bereits klar im Plus und hielt die Gewinne bis zum Ende. Marktidee: EUR/JPY Der Euro hatte gegenüber dem Yen im Juni 2016 ein zyklisches Tief ausgebildet. Daraufhin ging es für die Gemeinschaftswährung nach oben. Im Februar dieses Jahres markierte der Euro schließlich ein Drei-Jahres-Hoch. Danach setzte bis zum Mai eine dreiweillige Korrekturphase ein. Aktuell steht eine der wichtigsten charttechnischen Marken überhaupt im Fokus, nämlich die 200-Tage-Linie.