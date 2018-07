Minus 15 Prozent an nur einem Börsenhandelstag. Der Streamingdienst Netflix wurde zu Beginn der Woche massiv abgestraft. Klar, die Zahlen waren nicht ganz so gut wie im Vorfeld erwartet. Solide waren sie jedoch allemal. Wieso also diese harte Landung? Muss man sich um Netflix Sorgen machen? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.