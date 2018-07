Einfach zu installierendes Multi-Asset-Ausführungsmanagementsystem

FlexTrade (@FlexTrade) gab heute bekannt, dass Albar Capital Ltd., ein neuer Hedgefonds unter der Leitung von Javier Velazquez (ehemals Millennium Capital Partners LLP), jetzt den Handel mit Aktien und Futures über FlexNOW, das neue Ausführungsmanagementsystem von FlexTrade abwickelt.

"Das FlexNOW-Team war maßgeblich an der Lösung einiger unserer Probleme beteiligt", sagte Jason Ruder, Händler bei Albar Capital. "Seine Mitglieder helfen uns nicht nur bei der Erfüllung unserer Compliance-Anforderungen, sondern reagieren auch auf Anfragen, die meinen Workflow verbessern."

FlexNOW-Produktmanager Rhyd Lewis zufolge war der schnelle Einstieg und die einfache Installation von FlexNOW entscheidend für den Start von Albar Capital am 2. Juli. "Wir hatten kein Problem mit der Integration von FlexNOW in Albars Portfolio- und Risikomanagement-Plattform Paladyne, die es Fondsmanagern ermöglicht, Aufträge an die Handelsabteilung weiterzuleiten", so Lewis. "Zusätzlich hat Albar über das Zero-Touch-Broker-Netzwerk von FlexTrade eine Verbindung zu den ausführenden Stellen."

Multi-Asset-, MiFID-II-konformer Handel

FlexNOW wurde für den Handel mit Aktien, Futures und Optionen entwickelt. Das System ist MiFID-II-konform, bietet Konnektivität zu führenden Marktdatenanbietern, lässt sich über FIX und API leicht in jedes Auftragsabwicklungssystem (Order Management System, OMS) integrieren und verfügt über eine eigene integrierte Transaktionskostenanalyse.

Um mehr über FlexNOW zu erfahren oder eine Demo anzufordern, kontaktieren Sie uns bitte unter sales_eu@flextrade.com oder besuchen Sie www.flexnow.io

Über FlexTrade Systems, Inc.

FlexTrade Systems Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich mit der Einführung maklerneutraler algorithmischer Handelsplattformen für Aktien, Devisen, und börsennotierte Derivate als Branchenpionier etabliert. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien verfügt FlexTrade über einen weltweiten Kundenstamm, der mehr als 200 kauf- und verkaufsseitige Firmen umfasst, darunter zahlreiche der größten Hedgefonds, Vermögensverwalter, Rohstoffhandelsberater, Investmentbanken und institutionellen Broker. Weitere Informationen über FlexTrade Systems finden Sie unter www.flextrade.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

