EQS Group-Media / 2018-07-19 / 09:00 *Medienmitteilung* *Helvetica Property erwirbt Immobilienportfolio für den HSC Fonds in Höhe von CHF 123 Millionen * *Zürich, 19. Juli 2018 - Die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG hat für den Helvetica Swiss Commercial (HSC) Immobilienfonds acht weitere, hochwertige Immobilien für gesamthaft rund CHF 123 Millionen erworben. Damit kommt der HSC Fonds seiner geplanten Kotierung Mitte 2019 weiter näher.* Die Liegenschaften befinden sich an etablierten Lagen in den Wirtschaftsräumen Zürich, Zentralschweiz, Basel, Westschweiz und Tessin. Die Brutto-Ist Rendite der Objekte beträgt rund 5.9%. Die hochwertigen Liegenschaften weisen einen attraktiven Mieter- und Nutzungsmix auf einer vermietbaren Fläche von rund 35.000 m2 bei rund CHF 7.2 Millionen Ist-Miete auf. _«Durch den Ankauf dieser Immobilien haben wir unter anderem den Schritt in die Région Lémanique geschafft und die Diversifikation und Ertragsbasis des HSC Fonds weiter gestärkt. Wir sind stolz darauf, nach mehrmonatigen und intensiven Verhandlungen den Erwerb des Portfolios bereits wenige Tage nach der Kapitalerhöhung abgeschlossen und damit mit Stichtag 1. Juli 2018 eine weitere attraktive Anlage für den HSC Fonds erworben zu haben» _führt Frederic Königsegg, CIO, Head Investment Management, aus. Die Immobilien weisen einen Vermietungsstand von rund 94% mit weiterem Wertsteigerungspotential auf und haben eine gewichtete Mietvertragsdauer von 4.1 Jahren. Mit diesen neuerlichen Ankäufen verbessert der HSC Fonds seine Diversifikation und die Cash-Flow Basis weiter und erhöht sein Volumen nunmehr auf fast CHF 400 Millionen. «In einem hoch kompetitiven Markt haben wir unseren Fokus beibehalten und konnten wieder sehr attraktive Liegenschaften an hervorragenden Lagen erwerben. Mit diesen Akquisitionen bestätigen wir die für den HSC festgelegte Anlagestrategie, den Schwerpunkt auf kommerzielle Liegenschaften in Agglomerationen zu legen. Bereits 2016 haben wir die Kotierung des HSC Fonds für Mitte 2019 in Aussicht gestellt. Nun sind wir diesem Ziel einen grossen Schritt nähergekommen. Dies ist für mich sehr erfreulich», sagt Hans R. Holdener, CEO und Managing Partner. *FÜR WEITERE INFORMATIONEN* Hans R. Holdener CEO und Managing Partner Telefon + 41 43 544 70 80 E-Mail hrh@HelveticaProperty.com Alle unsere Medienmitteilungen finden Sie unter www.HelveticaProperty.com [1] *Über die Helvetica Property Investors AG* Helvetica Property Investors ist eine unabhängige Immobilien-, Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft, welche von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt ist. Helvetica Property Investors deckt die gesamte Palette im Bereich Immobilienanlagen ab, darunter Anlagestrategien, Auswahl von Anlageobjekten, Strukturierung von Transaktionen, Übernahmen, Finanzierungen, Portfolioverwaltung und Verkäufe. Die Gesellschaft führt direkte und indirekte Immobilienanlagen in der Schweiz und verwaltet sie im Auftrag ihrer Kunden. Für den Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds hat sie die Fondsleitung inne und fungiert als Asset Manager. / / / / / / *Über Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds* Helvetica Swiss Commercial ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie Immobilienfonds, der sämtlichen Anleger offen steht. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die an einer steten Ausschüttung interessiert sind und zugleich Wertstabilität suchen. Das Fondsvermögen wird in Liegenschaften mit Wertsteigerungspotenzial in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz angelegt. Kern der Investments sind Immobilien, die nebst der attraktiven operativen Rendite potenziell unterbewertet sind. Die Fondsleitung verfolgt ein aktives Hands-on-Management, um zusätzlich zur bestehenden operativen Rendite verborgenes Potenzial der Objekte durch Revitalisierung, Sanierungen, Reduktion von Leerständen und Verlängerung von Mietverträgen auszuschöpfen und den Wert langfristig zu steigern. Angestrebt wird ein nach Regionen, Nutzungsarten, Objektgrössen und Mietermix breit diversifiziertes Portfolio. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=AQDRNBNWWJ [2] Dokumenttitel: Helvetica Property erwirbt Immobilienportfolio für den HSC Fonds in Höhe von CHF 123 Millionen Emittent/Herausgeber: Helvetica Property Investors AG Schlagwort(e): Immobilien Ende der Medienmitteilung 706149 2018-07-19 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=213ad5750194aee16a7109422e93d682&application_id=706149&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0deb8be8966cf947d9e2503b3a6bd399&application_id=706149&site_id=vwd&application_name=news

