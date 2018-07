Insbesondere durch anziehende Investitionen konnte Japans Wirtschaft deutlich zulegen. Nun ist der Export erstmals seit 17 Monaten gesunken.

Inmitten der Sorgen über die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump sind Japans Exporte in die Vereinigten Staaten im Juni erstmals seit 17 Monaten gesunken. Sie fielen binnen Jahresfrist um 0,9 Prozent, wie das Finanzministerium in Tokio am Donnerstag mitteilte.

Vor allem geringere Lieferungen von Autos und Ausrüstung für die Chipfertigung seien dafür verantwortlich. Die Importe aus den USA gingen um 2,1 Prozent zurück. Japans Handelsbilanzüberschuss gegenüber ...

