Das unter neuer Führung stehende Unternehmen will das Wachstum in den kommenden Jahren fördern und kündigt eine Kapitalerhöhung an. Die Aktionäre müssen sich auf eine Durstrecke einstellen, eine Ausschüttung ist in der nächsten Zeit nicht vorgesehen. Insgesamt erhöhte sich der Betriebsertrag in den ersten sechs Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...