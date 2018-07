Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit geringfügigen Kursverlusten in den Handel gestartet. Da die Vorgaben aus Übersee neutral sind, lassen es die Akteure nach der jüngsten Runde bei den Semesterabschlüssen heute etwas ruhiger angehen, heisst es in einem Kommentar. Allerdings gilt es auch am heutigen Donnerstag wieder eine Reihe von Zwischenergebnissen einheimischer Unternehmen zu verarbeiten.

Die Wall Street hatte gestern kaum auf die Veröffentlichung des Konjunkturberichts der US-Notenbank Fed, das sogenannte Beige Book, reagiert. Denn es brachte keine neue Erkenntnisse gegenüber dem zuvor von Fed-Chef Jerome Powell vorgetragenen Rechenschaftsbericht. Da momentan keine Störmanöver von Donald Trump in Sicht sind, können sich die hiesigen Marktteilnehmer voll und ganz auf die laufende Halbjahresberichtssaison konzentrieren.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 9.15 Uhr um 0,03 Prozent auf 8'935,82 Punkte nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt dagegen 0,06 Prozent auf 1'470,05 ...

