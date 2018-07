Rümlang - Das Schliesstechnik-Unternehmen Dormakaba hat auch im zweiten Semester des Geschäftsjahres 2017/18 die eigenen Ziele nicht erreicht. Insbesondere das organische Wachstum und die EBITDA-Marge blieben hinter den Erwartungen zurück. Als Folge gibt sich das Management mehr Zeit, um die Mittelfristziele zu erreichen. An der Börse werden die Dormakaba-Titel im frühen Handel abgestraft.

Gemäss ersten vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz in dem am 30. Juni beendeten Geschäftsjahr 2017/18 um rund 13 Prozent auf rund 2,84 Milliarden Franken. Das für Dormakaba wichtige organische Wachstum betrug indes nur rund 2,5 Prozent. Damit fiel der Zuwachs im zweiten Halbjahr gar noch tiefer aus als in den ersten sechs Monaten, in denen das organische Umsatzplus noch auf 2,9 Prozent beziffert wurde.

Probleme in Deutschland und den USA

Hinter den Erwartungen zurück blieben vor allem die Geschäfte in Deutschland und den USA. In beiden Ländern sei das Geschäftsjahr noch stark vom Integrationsprozess geprägt gewesen. Als Folge davon seien nicht alle Geschäftsmöglichkeiten genutzt worden, schreibt Dormakaba am Donnerstag in einer Mitteilung. In Deutschland verzögerte sich zudem wegen der mit den Sozialpartnern vereinbarten Massnahmen beim Personalabbau die Realisierung der angestrebten Kostensynergien.

Dies wiederum belastete die Margen des Gesamtkonzerns. So lag die operative Ergebnismarge auf Stufe EBITDA mit rund 15 Prozent unter den im Vorjahr erreichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...