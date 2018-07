Der Biotechnologiekonzern Morphosys hat mit dem schweizerischen Pharmakonzern Novartis eine millionenschwere Lizenzvereinbarung für sein Wirkstoffprogramm MOR106 abgeschlossen. Für das laufende Geschäftsjahr ist Morphosys nun optimistischer. Die Aktie konnte von den Neuigkeiten profitieren und stieg am Donnerstagvormittag deutlich.

Für die Kooperation mit Novartis erhalten Morphosys und sein Entwicklungspartner Galapagos eine Vorauszahlung von 95 Millionen Euro. Weitere Meilensteinzahlungen von bis zu etwa 850 Millionen Euro seien möglich, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Planegg mit. Hinzu käme eine Umsatzbeteiligung, die im günstigsten Falle im niedrigen 20-prozentigen Bereich der Nettoumsätze liegen könnte. MorphoSys und Galapagos teilen sich alle Zahlungen zu gleichen Teilen. Die US-Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen.

Bei den Analysten stieß die Vereinbarung auf Zustimmung. Der Schritt steigere die Erfolgschancen für das Wirkstoffprogramm, schrieb JPMorgan-Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Morphosys gewinne einen starken Vermarktungspartner. Gordon schätzt die potenziellen Umsätze von MOR106 in seinem aktuellen Modell bei 500 Millionen Euro jährlich ein. Die Aktien rückten im TecDax um 4,42 Prozent auf 118,20 Euro vor und erreichten ihren höchsten Stand seit dem Jahr 2000.

Morphosys erhöhte in Folge der Vereinbarung seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Umsätze sollen nun bei 67 bis 72 Millionen Euro liegen, erklärte das Unternehmen. Zuvor hatte das Management lediglich 20 bis 25 Millionen Euro prognostiziert. Die Verluste sollen im Vergleich zum ursprünglichen Ausblick erheblich geringer ausfallen. So geht Morphosys nun von einem operativen Minus (Ebit) von 55 bis 65 Millionen Euro aus. Zuvor lag der anvisierte Verlust bei 110 bis 120 Millionen Euro.

Novartis übernimmt alle künftigen Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungskosten von MOR106, das derzeit zur Anwendung gegen Neurodermitis klinisch geprüft wird und sich in der mittleren Phase 2 befindet. Die Schweizer erhalten alle Rechte zur Vermarktung der Produkte. Im Rahmen der Vereinbarung werde Novartis auch das Potenzial von MOR106 für weitere Indikationen, die über Neurodermitis hinausgehen, prüfen, hieß es./nas/jha/

ISIN CH0012005267 DE0006632003

AXC0100 2018-07-19/10:19