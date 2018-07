Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe. Mit einem Umsatzwachstum von 4% gegenüber dem Vorjahr sei das zweite Quartal das dritte Quartal in Folge, in dem IBM wieder steigende Erlöse verzeichne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...