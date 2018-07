Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-19 / 10:01 *Schnell, einfach und transparent - Medihead ist eine moderne Online-Plattform für Ärzte und Kliniken. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Assistenz- und Fachärzten. Medihead bringt Bewerber und Arbeitgeber schnell und unkompliziert zusammen. * Mit dem neuen HR-Portal Medihead können sich Kliniken und Ärzte gezielt kennenlernen. Die moderne Job-Matching-Plattform ist speziell auf das Nutzerverhalten jüngerer Generationen zugeschnitten und damit ideal geeignet für die Suche nach ambitionierten Assistenz- und Fachärzten. Unter www.medihead.de [1] können sich Kliniken und Ärzte kostenlos registrieren und ein entsprechendes Profil anlegen. Das Angebot ist für Kliniken rein erfolgsbasiert. Erst bei einer erfolgreichen Stellenbesetzung wird ein Vermittlungshonorar fällig. Dieses ist deutlich niedriger, als bei klassischen Headhuntern. Den Bewerbern entstehen keine Kosten. Im Gegenteil - nach überstandener Probezeit zahlt ihnen Medihead ein Startgeld von 3% des neuen Jahresgehalts. Mit differenzierten Profil-, Vakanz- und Filtereinstellungen können Arbeitgeber und Jobsuchende die Passgenauigkeit und Qualität der Matches erhöhen. Passt eine ausgeschriebene Stelle zum Profil des Jobsuchenden, erhalten beide Seiten innerhalb weniger Sekunden eine entsprechende Information. Über ,Daumen hoch' oder ,Daumen runter' können Kliniken und Ärzte Interesse oder kein Interesse bekunden. Bei Interesse können beide Parteien direkt miteinander in Kontakt treten. Medihead ist als Web-Version (unter www.medihead.de [1]) sowie als App für Desktop, Smartphone und Tablet verfügbar. Medihead GmbH c/o TechQuartier Platz der Einheit 2 60327 Frankfurt am Main Marketing / PR: Margareta Scheinhütte marketing@medihead.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Medihead GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-07-19 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 705867 2018-07-19 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=91696b04a6a1a793c2d724b519505af2&application_id=705867&site_id=vwd&application_name=news

