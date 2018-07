Veridos remporte un contrat de 340 millions d'euros au Bangladesh

BERLIN, July 19, 2018 /PRNewswire/ --

Ce contrat à long terme couvre l ' intégralité de la chaîne de valeur pour l es passeports électroniques, du papier de sécurité jusqu ' aux eGates .

La solution inclut la mise en place d'une usine locale de production de passeports, munie d'un équipement de pointe.

Ce projet facilitera les déplacements des citoyens bangladais et améliorera l'efficacité des contrôles aux frontières.

Veridos, l'un des leaders mondiaux des solutions d'identification, coentreprise de Giesecke+Devrientet de l'entreprise d'État Bundesdruckerei, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un contrat majeur. Le Ministère de l'Intérieur de la République Populaire du Bangladesh, par l'intermédiaire du Département de l'Immigration et des Passeports (DIP), a chargé Veridos de fournir, installer et mettre en œuvre dans ce pays une solution de production de passeports électroniques et des systèmes de contrôle aux frontières de nouvelle génération. Ce contrat, d'un montant d'environ 340 millions d'euros, est conclu pour 12 ans.

Le Bangladesh va passer des documents de voyage lisibles à la machine à des documents de voyage électroniques avancés respectant les normes de sécurité les plus élevées. Cela inclut une technologie de pointe de personnalisation couleur permettant d'obtenir une excellente brillance des couleurs de la photo de chaque détenteur de passeport électronique, afin d'améliorer la vérification visuelle. Le Bangladesh, qui compte plus de 160 millions d'habitants, est le huitième pays le plus peuplé du monde et produira le plus grand nombre de passeports au monde avec photo en couleur.

Le major général Md Masud Rezwan, Directeur Général du DIP, déclare : « Avec ces passeports conformes aux normes de l'OACI*, nos citoyens bénéficieront de voyages pratiques et sûrs. Grâce au portefeuille de solutions unique de Veridos pour toute la chaîne de valeur des passeports, et grâce à son expertise en production de documents d'identité, nous avons trouvé l'entreprise parfaite pour mettre en œuvre ce projet clé en main. Avec leur soutien, nous pouvons améliorer la technologie d'assemblage des livrets de passeports électroniques au Bangladesh. Cela crée des emplois hautement qualifiés et un transfert de savoir-faire depuis l'Allemagne. »

Niels Annen, Ministre d'État aux Affaires Etrangères, était présent lors de la cérémonie de signature du contrat. Il souligne les aspects suivants : « Par l'intermédiaire d'un partenariat technologique avec l'Allemagne, le Bangladesh va acquérir une expertise essentielle le préparant à relever différents défis, qui s'étendent de la contrefaçon des documents d'identité à la lutte contre le terrorisme. De plus, un transfert de technologie complet et un renforcement des capacités du Bangladesh auront lieu. Grâce à notre coopération, les détenteurs de passeports bangladais posséderont bientôt l'un des types de passeports les plus sophistiqués et les plus sûrs au monde. »

Hans Wolfgang Kunz, PDG de Veridos, précise : « Nous sommes ravis d'assister le Bangladesh dans sa transition vers des passeports électroniques infalsifiables. Ce projet couvre tout le processus de délivrance de documents de voyage. Il commence par les opérations d'inscription, de gestion des données et de personnalisation, toutes basées sur notre logiciel IMAGO éprouvé. Nous fournirons aussi une infrastructure de clés publiques (PKI) et une production de documents locale. Nous établirons parallèlement des infrastructures de pointe pour le contrôle aux frontières automatisé, qui incluront notre plateforme de vérification VeriGO et l'installation de 50 eGates à tous les points d'entrée internationaux aériens, maritimes et terrestres du pays. »

