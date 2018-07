Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Schönefeld, den 19.07.2018 - Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU) gibt bekannt, dass im ersten Halbjahr 2018 ein Umsatzwachstum gegenüber der Vorjahresperiode von 31,8% (149,28 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2018 gegenüber 113,26 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2017) erzielt wurde. Der Gewinn stieg überproportional. Der Periodenüberschuss von 519 TEUR des ersten Halbjahres liegt nah am Jahresüberschuss des gesamten Jahres 2017 in Höhe von 599 TEUR. Der Zwischenbericht per 30.06.2018 wird am 20.07.2018 auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht.



"Im zweiten Quartal des Jahres 2018 wurden Umsatz und Gewinn des ersten Quartals des Jahres 2018 übertroffen. Unser Ziel im Jahr 2018 ist es, der Umsatzmarke von 300 Mio. Euro möglichst nahe zu kommen und weiteres Gewinnwachstum zu erzielen;" kommentiert Dr. Christian Pahl (CEO).



Über UniDevice: Die UniDevice AG hat ihren Sitz in Berlin. Unsere Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel. Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namhaften Hersteller. Für unsere Kunden sind wir ein starker Partner - aus Deutschland heraus kaufen wir weltweit ein und verkaufen in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer. Die Vielsprachigkeit unserer Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als 10 Jahren unserem Teamerfolg verpflichtet.



Aussender: UniDevice AG Adresse: Mittelstraße 7, 12529 Schönefeld Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Christian Pahl Tel.: +49 30 555 725 78 E-Mail: c.pahl@unidevice.de Website: www.unidevice.de



ISIN(s): DE000A11QLU3 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München



