Trump verteidigt sich nach Äußerungen in Helsinki Google-Fall könnte USA-EU-Handelsbeziehungen belasten DE30: Verhalten an 200-Tage-Linie entscheidend Euro massiv unter Druck, Bullen in der Bringschuld

Nachdem Donald Trump seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin bei der gemeinsamen Pressekonferenz am Montag in Helsinki verteidigte sowie von "vielen positiven Dingen" sprach, stieß der US-Präsident in seiner Heimat auf scharfe Kritik. Bei seinen Äußerungen zum heiklen Thema der Einmischung russischer Geheimdienstler in den US-Wahlkampf sprach er anschließend von einem Missverständnis. Zur Verteidigung führte er außerdem seine bisherigen Erfolge in der US-Wirtschaft an, wie unter anderem die 3,4 Mio. neu geschaffenen Jobs. Fakt ist jedoch, dass die Aussicht auf eine bessere Beziehung zwischen den beiden Atommächten etwas positives hat, allerdings muss dieser Kurs auch in Zukunft beibehalten werden. Insbesondere vor dem Kontext zahlreicher Konfliktsituationen, wie u. A. in Syrien, Südkorea oder dem Iran. Von der deutschen Bundesregierung gab es eine recht nüchterne, aber dennoch positive Rückmeldung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...