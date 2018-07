Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 108 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Softwarekonzerns sei weiterhin geprägt vom Gegenwind von Währungsseite, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum sei jedoch in allen Regionen stark. Das höhere Kursziel begründete der Experte mit einem nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum./tih/jha/

Datum der Analyse: 19.07.2018

ISIN DE0007164600

AXC0113 2018-07-19/10:50