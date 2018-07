Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der kräftigen Erholung des Vortages sind Europas Börsen mit einem kleinen Minus ins Rennen gestartet. Dabei bleibt die Stimmung aber gut, die Börsen könnten später noch ins Plus drehen, heißt es im Handel. Die Berichtssaison verläuft bislang ordentlich und rund um den schwelenden Handelskonflikt ist es in den vergangenen Tagen ruhig geworden. Laut Larry Kudlow, der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, liegt der Ball bei den Chinesen. Diese könnten den Konflikt jederzeit beenden, indem sie Zölle abschafften, geistiges Eigentum schützten und die ausländische Übernahme chinesischer Unternehmen ermöglichten.

Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,3 Prozent auf 3.476 Punkte. Der DAX gibt 0,4 Prozent auf 12.716 Zähler nach. Zur guten Stimmung trägt auch der positive Konjunkturausblick der US-Notenbank in ihrem Beige Book bei. Wie die Fed wissen ließ, expandiert die US-Wirtschaft so schnell, dass mittlerweile sogar die Grundlage für weiteres Wachstum fehle. Denn in einigen Regionen werde es bereits vom Mangel an ausgebildeten Arbeitnehmern begrenzt. Zudem steigen auch die Materialkosten immer weiter. Das Wachstum zieht sich dabei durch die gesamte USA, denn außer dem Raum um St. Louis wachsen elf der zwölf betrachteten US-Regionen.

SAP fallen trotz guter Zahlen

Als "sehr gut" werden die Geschäftszahlen von SAP im Handel charakterisiert. "Das läuft alles wie versprochen", sagt ein Händler mit Blick auf die Aussagen rund um die bereits erhöhte Umsatzprognose nach der Übernahme von Callidus. Das Cloud-Geschäft wachse wie erhofft, wie die leicht erhöhte Gewinnprognose zeige. Lediglich an dem Margenanstieg könne herumgekrittelt werden. Allerdings laufe ihr Anstieg auch in die richtige Richtung. Dennoch verliert die SAP-Aktie im frühen Geschäft 1 Prozent - im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede.

Nach Zahlenausweis geht es für ABB gleich um 4,9 Prozent nach oben. Vor allem die Margenstärke des schweizerischen Industriekonzerns überrasche, da einige Analysten sogar mit einem Rückgang gerechnet hätten, heißt es. Volvo Trucks ziehen nach guten Geschäftszahlen um 2,3 Prozent an. Der Nettogewinn im zweiten Quartal fiel mit 9,22 Milliarden Kronen deutlich über den Factset-Schätzung von 7,7 Milliarden aus. Jefferies spricht von Geschäftszahlen, die deutlich über den Erwartungen ausgefallen seien.

Die Unilever-Aktie ist nach Bekanntgabe durchwachsener Zweitquartalszahlen mit Abschlägen von 0,3 Prozent in den Handel gestartet. Laut Jefferies haben die Umsätze die Erwartungen nicht erfüllt. Dies liegt nach Einschätzung der Analysten an dem schwierigen Marktumfeld in Schwellenländern. Der Sonderfaktor Lkw-Fahrer-Streik in Brasilien sei derweil ausreichend im Vorfeld kommuniziert worden. Besser als erwartet sei hingegen die Marge ausgefallen.

Publicis liefert neue Enttäuschung für Werbebranche

Überraschend schwache Quartalszahlen der Werbeagentur Publicis aus Paris setzen europäische Medienwerte unter Druck. Publicis brechen um 8,9 Prozent ein und ziehen auch WPP um 3,7 Prozent nach unten. Publicis ist die Holding diverser Agenturen wie unter anderem Saatchi & Saatchi. Vor allem der Umsatz fiel deutlich schwächer aus und ging organisch sogar um 2,1 Prozent zurück. Analysten hatten hingegen mit einem Umsatzplus von über 1 Prozent gerechnet.

Um 2,6 nach oben geht es bei Nordea Bank. Die Bank konnte einen Gewinnanstieg von 47 Prozent im zweiten Quartal vermelden. Im Ausblick zeigte sich das Institut aber vorsichtig und geht nicht davon aus, dass bei den dauerhaften Einnahmen dieses Jahr das Niveau des Vorjahres erreicht werde. Commerzbank gewinnen 0,7 Prozent. Auf ein positives Echo stoßen im Handel Berichte über eine Zusammenarbeit mit der größten chinesischen Bank ICBC.

Morphosys mit globaler Lizenzvertrag mit Novartis

Morphosys gewinnen 3,7 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat zusammen mit Galapagos eine globale Lizenzvereinbarung für MOR106 mit Novartis unterzeichnet. MOR106, ein monoklonaler Antikörper gegen das Zielmolekül IL-17C, wird in der Indikation atopische Dermatitis und möglicherweise in weiteren Indikationen entwickelt. Morphosys erhält eine Vorauszahlung von 95 Millionen Euro. Die potenziellen Meilensteinzahlungen belaufen sich auf bis zu 850 Millionen Euro zusätzlich Umsatzbeteiligungen. Nach Erhalt einer Meilensteinzahlung aus der Allianz mit Bayer gewinnen Evotec 1,3 Prozent.

Home24 brechen nach gesenkter Umsatzprognose um 10,8 Prozent ein, für die Aktie von Großaktionär Rocket Internet geht es 3,4 Prozent nach unten. Der Möbelhändler begründet die Warnung mit dem warmem Wetter. Aus diesem Grund dürfte das um Währungseffekte bereinigte Umsatzplus im zweiten Quartal bei nur 6 bis 8 Prozent liegen nach bislang angepeilten 15 bis 25 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.475,81 -0,27 -9,27 -0,80 Stoxx-50 3.100,36 -0,02 -0,55 -2,44 DAX 12.715,77 -0,39 -50,17 -1,56 MDAX 26.737,62 -0,58 -155,61 2,05 TecDAX 2.872,73 -0,15 -4,42 13,59 SDAX 12.246,05 -0,62 -75,78 3,02 FTSE 7.671,93 -0,06 -4,35 -0,15 CAC 5.422,48 -0,46 -24,95 2,07 Bund-Future 162,85% 0,03 2,66 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.57 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1610 -0,29% 1,1644 1,1646 -3,4% EUR/JPY 131,19 -0,20% 131,34 131,32 -3,0% EUR/CHF 1,1627 -0,09% 1,1636 1,1637 -0,7% EUR/GBP 0,8914 +0,08% 0,8908 1,1213 +0,3% USD/JPY 113,00 +0,14% 112,80 112,77 +0,3% GBP/USD 1,3025 -0,40% 1,3071 1,3059 -3,6% Bitcoin BTC/USD 7.324,32 -0,3% 7.340,55 7.406,77 -46,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,64 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,29 0,28 -0,14 USA 2 Jahre 2,62 2,60 0,73 USA 10 Jahre 2,89 2,87 0,48 Japan 2 Jahre -0,14 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,35 68,76 -0,6% -0,41 +15,0% Brent/ICE 72,26 72,90 -0,9% -0,64 +11,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,85 1.227,42 -0,7% -8,57 -6,5% Silber (Spot) 15,33 15,56 -1,5% -0,23 -9,5% Platin (Spot) 804,85 819,00 -1,7% -14,15 -13,4% Kupfer-Future 2,68 2,76 -2,8% -0,08 -19,6% ===

July 19, 2018

