München (ots) - Die Münchener Verein Leben hat im ersten Halbjahr 2018 ihre Produktion im Neugeschäft um über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Ursächlich für den Anstieg in der Lebensversicherung ist die ausgeprägte Aufwärtsentwicklung in der betrieblichen Altersversorgung und fondsgebundenen Rentenversicherung. Alleine die fondsgebundene betriebliche Altersvorsorge verzeichnet ein Plus von ca. 90 Prozent im Vergleich zu 2017. Die im Frühjahr neu auf den Markt gebrachte und bisher im Markt überaus gut angenommene Deutsche Handwerker BerufsunfähigkeitsVersicherung, die Handwerkern einen sehr günstigen und bezahlbaren BU-Schutz anbietet, wird die positive Entwicklung der Lebensversicherung weiter unterstützen.



"Mit Blick auf unsere strategische Ausrichtung, die in erster Linie das Handwerk im Fokus hat, liegen wir in diesem Jahr sehr gut auf Kurs", betont Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Wir werden 2018 noch weitere innovative Produkte auf den Markt bringen, die uns mit großer Zuversicht auch auf das zweite Halbjahr blicken lassen."



OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60945 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60945.rss2



Pressekontakt: Münchener Verein Versicherungsgruppe Zentrale Unternehmenskoordination und Presse Johannes Schuster M. A. Pressesprecher Pettenkoferstr. 19 80336 München Tel: 089/51 52 1154 Fax: 089/51 52 3154 schuster.johannes@muenchener-verein.de www.muenchener-verein.de