Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal seien solide ausgefallen, so dass sich das Gesamtjahr am oberen Ende des Ausblicks des Pharmakonzerns bewegen dürfte, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf Basis 2019 bewege sich die Aktie bei der Bewertung im Schnitt des Pharmasektors, obwohl das Gewinnwachstum überdurchschnittlich sei./mf/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

