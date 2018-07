Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Juni zeigten sich die EM-Währungsmärkte sehr schwankungsreich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniWirtschaftsAspirant (ISIN LU0252123129/ WKN A0JLXV).Vor allem die im Rahmen von politischen Risiken erfolgten deutlichen Abwertungen in Argentinien, Südafrika und Brasilien hätten für ein sehr risikoscheues Umfeld gesorgt. Aber auch ein gegenüber dem US-Dollar circa drei Prozent schwächerer Chinesischer Renminibi, begleitet von Sorgen um eine Eskalation des Handelskonfliktes mit den USA, habe verunsichert. In diesem Umfeld hätten die lokalen EM-Währungen sowohl gegen den US-Dollar als auch den Euro schwächer tendiert (JPM ELMI+, US-Dollar unhedged -1,63 Prozent, Euro unhedged -1,68 Prozent). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...