Einzelhandelsumsätze zum Abschluss des britischen Datenmarathons Halbwichtige US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag Microsoft (MSFT.US) wird voraussichtlich mehr als 29 Mrd. US-Dollar Umsatz melden

Am Donnerstag sind im Kalender nur wenige wichtige Veröffentlichungen zu finden. Am Morgen wird der Einzelhandelsumsatzbericht für Großbritannien veröffentlicht und könnte das GBP nach dem gestrigen Einbruch, infolge der schwachen Inflationsdaten, eine Erholung ermöglichen. Am Nachmittag erhalten wir das wöchentliche Update zum US-Arbeitsmarkt. Darüber hinaus ermutigen wir Anleger, den Berichtskalender zu verfolgen, da Finanzberichte die Volatilität bestimmter Aktien stark erhöhen können. 10:30 Uhr | Großbritannien, Einzelhandelsumsätze (Juni): Der gestern veröffentlichte Inflationsbericht verfehlte die Erwartungen und setzte das GBP massiv unter Druck. Im Gegenzug haben sich der Ausblick und die Marktchancen für ...

